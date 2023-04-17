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22:07, 17 апреля 2023Экономика

«Аэрофлот» увеличил частоту полетов в Сочи в летние месяцы

«Аэрофлот» выполнит в Сочи более 30 рейсов ежесуточно в летние месяцы

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

«Аэрофлот» увеличивает частоту собственных рейсов в Сочи из 12 городов России. В летние месяцы авиакомпания будет выполнять более 30 рейсов ежесуточно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Начиная с 1 июня полеты в Сочи будут выполняться со следующей частотой:

Москва — до 20 рейсов в день;

Санкт-Петербург — до 2 рейсов в день;

Екатеринбург — ежедневно;

Казань — ежедневно;

∙ Нижний Новгород — ежедневно;

Новосибирск — до 3 рейсов в неделю;

Омск — ежедневно;

Пермь — ежедневно;

Самара — ежедневно;

Тюмень — до 4 рейсов в неделю;

Уфа — ежедневно;

Челябинск — ежедневно.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту полетов в Сочи из Санкт-Петербурга до 5 рейсов в день, в Красноярск — до 2 рейсов в день.

«Аэрофлот» активно развивает сеть маршрутов к популярным местам отдыха. Программа полетов из пунктов России на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. За счет увеличения частоты выполнения рейсов авиакомпания предоставит своим пассажирам больше возможностей для комфортных прямых перелетов на побережье Черного моря в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул.

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Григорий Шугаев
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