Американский офицер заявил об интересах Запада в конфликте России и Грузии

Экс-офицер ВС США Риттер: Запад желает втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины

Запад желает втянуть Россию в конфликт с Грузией дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной, которая сейчас терпит поражение от российской армии. Такое мнение высказал экс-офицер Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

«Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт [на юге России]. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам [напав на Абхазию]. У Грузии нет никаких шансов», — заявил бывший американский офицер.

Ранее стало известно, что в Абхазии в рамках стартовавших 8 апреля широкомасштабных военных учений прошла проверка боевой готовности войск на полигонах и неизвестной местности