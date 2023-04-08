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12:54, 8 апреля 2023Бывший СССР

В Абхазии стартовали широкомасштабные военные учения

Минобороны Абхазии объявило о начале широкомасштабных военных учений

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Абхазии в рамках стартовавших 8 апреля широкомасштабных военных учений началась проверка боевой готовности войск на полигонах и неизвестной местности. Об этом заявило Минобороны республики на официальном сайте.

Как сообщает ведомство, учения направлены на повышение готовности и уровня слаженности войск при решении внезапно возникающих задач. Военные отработают сложные ситуации, которые будут максимально приближены к реальным. Особое внимание планируется уделить вопросам комплексного поражения противника современными средствами ведения боя, а также взаимодействию всех родов войск вооруженных сил страны.

Подчеркивается, что все учебные мероприятия проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки с армией России.

Накануне стало известно, что служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на выезд в Грузию из-за запланированного там 9 апреля митинга оппозиции. Как сообщил ТАСС начальник погранслужбы республики Рустам Латипов, исключение составляют сотрудники Ингурской гидроэлектростанции, а также выезжающие на лечение и пожилые. Условия въезда в страну остались прежними.

Кроме того, в марте президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за массовых протестов в Грузии.

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Константин Лысяков
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