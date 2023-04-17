В Китае спрогнозировали рост доверия в военной сфере между Россией и КНР

В КНР предрекли рост числа обменов в военной сфере между РФ и Китаем после визита Ли Шанфу

В Китае уверены, что выбор России в качестве первой зарубежной поездки генерал-полковника Ли Шанфу в должности министра обороны КНР говорит о желании двух стран укреплять сотрудничество. По мнению экспертов, после этого страны будут проводить больше военных обменов, пишет китайское государственное издание Global Times.

Как отметил эксперт в области международных отношений Института международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных исследований Чжо Хуа, две страны хотят обогатить стратегическое значение стратегического партнерства в области координации.

Он выразил мнение, что сторонам нужно обменяться мнениями и скоординировать позиции по основным международным и региональным вопросам. Это позволит внести совместный вклад в обеспечение мира и стабильности.

Китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин в разговоре с журналистами подчеркнул, что поездка Ли Шанфу указывает на высокий уровень двусторонних отношений в военной сфере. Он прогнозирует, что теперь у стран будет больше взаимовыгодных военных обменов в разных сферах, в том числе в области оборонных технологий и военных учений.

Сам Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Отношения двух стран он назвал очень устойчивыми и подчеркнул, что они строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.