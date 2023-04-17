Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов

Китайскую марку Shein обругали в сети за продажу кожаных шорт в виде трусов-стрингов

Китайский ретейлер Shein представил новые шорты с откровенным дизайном и подвергся критике в сети. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание в New York Post.

Речь идет о кожаных шортах с завышенной линией талии, которые выполнены в виде трусов-стрингов. На размещенных кадрах видно, что вещь с широкими карманами на задней части представлена в трех цветах: черном, серебристом и коричневом. Отмечается, что стоимость предмета гардероба марки составляет 13 долларов (1061 рубль).

Пользователи сети не оценили новый товар бренда и обругали компанию за продажу данной вещи в многочисленных постах в соцсетях. «Вау, идеальные шорты для того, чтобы подхватить инфекцию!», «Когда женщины просят больше карманов на брюках, они имеют в виду другое!», «Вы предлагаете мне гулять по городу в трусах?» — высказывались покупатели.

Журналисты New York Post связались с представителями Shein, чтобы получить комментарий по поводу сложившейся ситуации, однако компания отказалась от ответа.

В феврале в сети также возмутились аналогичными джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции бренда Shein. Пользовательница Кэтрин Слитер разместила в соцсети скриншот каталога интернет-магазина с указанным предметом гардероба из голубого денима стоимостью 12 долларов (980 рублей), заявив, что он ее раздражает.

