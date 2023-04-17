Женщина «поработила» мужа-инвалида, завела роман с его сиделкой и попала под суд

Daily Mail: двое жителей Великобритании попали под суд за порабощение инвалида

В Великобритании двоих жителей графства Западный Суссекс обвинили в порабощении инвалида и краже у него 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Под суд попали 49-летняя Сара Сомерсет-Хоу и 50-летний Джордж Уэбб из города Чичестер. Пару обвиняют в том, что они «поработили» мужа-инвалида женщины, превратили его в «дойную корову», плохо обращались с ним и завели роман у него за спиной. 40-летний историк Том Сомерсет-Хоу, страдающий детским церебральным параличом, рассказал, что познакомился с Сарой в 2008 году, а через некоторое время они поженились. В 2016-м за ним стал ухаживать Уэбб. Он отлично справлялся с обязанностями сиделки в течение года, однако потом все изменилось.

Между женой прикованного к инвалидной коляске мужчины и Уэббом начался роман. Они занимались сексом прямо в семейном доме, держали парализованного и почти не видящего Тома в постели «90 процентов времени», а мыли только раз в неделю. «Я мог неделями оставаться в постели, за исключением тех случаев, когда мне нужно было в туалет. Однажды я пролежал в кровати пять недель», — признался Сомерсет-Хоу прокурору во время заседания.

При этом любовники плохо кормили его, иногда били, а когда уезжали куда-то, могли оставить ему только бутылку сока на 12 часов. Все это время семья Сомерсет-Хоу переводила деньги на содержание больного родственника. Эти суммы его супруга с возлюбленным тратили на собственные нужды: в частности, они купили дорогое нижнее белье и диджейское оборудование.

Как пишет Metro, в итоге Тому удалось оповестить о своем бедственном положении друга, который рассказал обо всем его родителям. Вскоре на порог дома инвалида явились сотрудники социальной службы и полицейские. Представителям властей пришлось проводить спасательную операцию, которая, по их словам, «была похожа на освобождение заложника».

Сару Сомерсет-Хоу и Джордж Уэбба обвинили в удержании человека в рабстве, мошенничестве, краже и жестоком обращении с лицом, находящимся под опекой. Уэббу предъявлены дополнительные обвинения в нанесение телесных повреждений. Оба полностью отрицают вину. Суд продолжается.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель индийского города Бангалор убил парализованную жену. Таким образом он решил избавить ее от страданий.

