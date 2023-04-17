Туристка забыла про солнцезащитный крем и провела отпуск с «лицом бурундука»

Туристка хотела загореть в отпуске на Канарских островах и получила отравление солнцем

Туристка во время отпуска на Канарских островах забыла использовать солнцезащитный крем и провела оставшуюся неделю отдыха с «лицом бурундука». Об этом она рассказала Daily Mail.

Путешественница Лио (Llio) хотела вернуться домой с красивым загаром и пробыла ради этого на пляже несколько часов подряд. Однако вместо этого она получила отравление солнцем, из-за чего ее лицо распухло и увеличилось в два раза. Глаза девушки опухли, а кожа стала сильно шелушиться, при этом антигистаминные препараты начали помогать лишь к концу отпуска, спустя неделю после инцидента.

«Я была похожа на бурундука, это было ужасно. Не забывайте наносить солнцезащитный крем», — предупредила Лио.

Профессор Энн Каст, комментируя ситуацию пострадавшей, объяснила, что безопасного загара не существует. По ее словам, любое воздействие солнца является повреждением кожи ультрафиолетом.

Ранее россиянам раскрыли правила нахождения на солнце во время пляжного отдыха. Как отметила врач-дерматолог, косметолог Илона Козырева, существуют три основных правила загара: соблюдение безопасного временного промежутка (только утром и вечером), использование защитных средств и ограничение времени пребывания на солнце.