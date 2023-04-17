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18:38, 17 апреля 2023Путешествия

Россияне нашли замену летней Турции

TourDom: россияне начали чаще покупать путевки в ОАЭ на лето из-за выгодных предложений

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Российские туристы нашли достойную замену летнему отдыху в Турции, начав чаще покупать путевки в ОАЭ. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам директора по рекламе и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, с середины мая по конец августа владельцы гостиниц ОАЭ предлагают наиболее выгодные варианты проживания из-за наступления низкого туристического сезона. «Отели существенно снижают стоимость, поэтому отдохнуть можно по вполне приемлемой цене. Это, безусловно, делает отдых в Эмиратах достаточно привлекательным, особенно на фоне заметно подорожавших в этом сезоне туров на турецкое побережье», — добавила эксперт.

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Наиболее востребованными курортами Арабских Эмиратов среди россиян являются Рас-эль-Хайма и Фуджейра, где тур на семью из трех человек обойдется в 276,5 тысячи рублей. В стоимость включен перелет в обе стороны из Москвы, десятидневное проживание в пятизвездочном отеле Bahi Ajman Palace в июне и питание по системе «все включено». Для сравнения: отдых на аналогичных условиях в гостинице категории пять звезд в Анталье A Good Life Utopia Family Resort стоит от 315 тысяч рублей.

Ранее в апреле эксперты туротрасли раскрыли самые востребованные страны для отдыха у богатых российских туристов. Так, чаще всего они выбирают для отпуска Турцию. На второй строчке по востребованности у отечественных богачей — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на третьей — Мальдивы. Замыкают пятерку лидеров Таиланд и Египет.

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Валентина Процкова
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