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16:50, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о серьезных последствиях ситуации на Украине для Вашингтона

19Fortyfive: украинский кризис может повлиять на выборы президента США в 2024 году

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Если украинский кризис не разрешится до начала выборов президента США в 2024 году, исход голосования может стать зависимым от обстановки на поле боя. О серьезных последствиях ситуации на Украине для Вашингтона заявил обозреватель Роберт Фарли в материале для американского издания 19Fortyfive.

По мнению Фарли, если ситуация на Украине не разрешится до начала американских выборов, обстановка в боевых действиях может повлиять на исход голосования. «Это понимают и в Москве, и в Киеве. В течение следующих полутора лет обе стороны сделают все возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов», — написал он.

Как утверждает колумнист, пока американский лидер Джо Байден оказывает поддержку Киеву, среди республиканцев, в том числе благодаря экс-президенту США Дональду Трампу, усиливается недовольство объемами помощи Украине.

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Журналист считает, что губернатор Флориды Рон ДеСантис, наиболее вероятный противник Трампа из Республиканской партии, уже изменил свою риторику по Украине, чтобы она соответствовала позиции Трампа. Сенатор Джош Хоули возглавил интеллектуальный авангард оппозиции для дополнительной поддержки Украины, а конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку популизма, добавил он.

«Дональд Трамп, скорее всего, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году; вероятно, партия будет склоняться в сторону прекращения или резкого сокращения помощи Украине», — заключил автор материала.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. О желании участвовать в выборах уже заявили бывший президент США Дональд Трамп; известный юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник Джона Кеннеди; губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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Олег Давыдов
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