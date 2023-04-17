Раскрыты особенности подготовки российских десантников в зоне СВО

Инструктор ВДВ рассказал о готовности бойцов к выполнению задач на Запорожском направлении

Инструктор ВДВ РФ рассказал об особенностях подготовки десантников в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что личный состав подразделений ВДВ России на запорожском направлении полностью готов к выполнению любых боевых задач. В настоящее время отрабатывается действие штурмовых групп в составе десантного подразделения. «С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит», — сказал инструктор, отметив, что все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме с минимальными потерями личного состава.

Также, по его словам, в настоящее время на запорожской направлении отмечается затишье. Это дает время на тщательную подготовку личного состава. Инструктор подчеркнул, что занятия десантников проводятся ежедневно.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях пресекли деятельность украинских диверсантов в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики (ДНР).