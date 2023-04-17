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04:43, 17 апреля 2023Наука и техника

Обнаружена похожая на Венеру планета

Телескоп TESS обнаружил скалистую планету на расстоянии 40 световых лет от Земли

Фото: Victoria Kennedy / Unsplash

Международная группа астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже (Массачусетс) обнаружила планету размером с Венеру. LHS 475 b вращается вокруг красного карлика, который находится на расстоянии 40 световых лет от Земли в направлении созвездия Октант. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

LHS 475 b была идентифицирована с помощью космического аппарата НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который проводит поиск экзопланет методом транзита. Транзит происходит, когда крупное небесное тело проходит на фоне диска звезды, что выражается в падении кривой блеска. На данный момент идентифицировано около 6400 экзопланет-кандидатов, из которых 3032 были подтверждены. В случае LHS 475 b планетарную природу сигнала подтвердили наземными наблюдениями с использованием телескопа MEarth-South в Чили.

LHS 475 b имеет радиус 0,955 радиуса Земли и совершает оборот вокруг родительского светила за 48,7 часа, находясь на расстоянии 0,02 астрономической единицы от него. Это примерно в 15 раз ближе, чем от Солнца до Меркурия. Равновесная температура поверхности планеты, которая не учитывает тепло недр и влияние атмосферы, составляет 587 кельвинов. Хотя ее массу определить не удалось, скорее всего, она является скалистой и имеет похожий на земной состав недр.

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Александр Еникеев
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