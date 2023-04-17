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13:48, 17 апреля 2023Россия

45-летний ветеран Чечни погиб в ходе СВО на Украине

Е1: 45-летний ветеран Чечни из Новоуральска Александр Беляев погиб в ходе СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Ветеран боевых действий в Чечне Александр Беляев из Новоуральска Свердловской области погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Эту информацию подтвердил порталу Е1 мэр российского города Вячеслав Тюменцев.

45-летний мужчина подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. Беляев окончил местное училище по специальности «краснодеревщик». Он воевал в Чечне и получил статус ветерана боевых действий.

«Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича — смелого, сильного, честного, целеустремленного. Он был верен Отчизне, проявил мужество, отвагу и самоотверженность», — отметил мэр Новоуральска.

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Похороны Беляева пройдут 18 апреля. Церемония прощания состоится в Новоуральском похоронном доме, пояснил Тюменцев.

30 марта стало известно, что депутат сельского поселения «Хуртагинское» в Бурятии Даша Дарижапов погиб от осколочного ранения под Угледаром. Его мобилизовали осенью прошлого года.

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Анна Щербакова
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