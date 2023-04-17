«Ъ»: Россия увеличила экспорт бензина почти на 40% с начала 2023-го год к году

Россия увеличила экспорт бензина почти на 40 процентов с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным источников, Россия нарастила экспорт бензина в период с начала января и по середину апреля на 38 процентов, до примерно 1,8 миллиона тонн. За этот же период производство сырья увеличилось до 11,8 миллиона тонн, что на 5 процентов больше, чем в 2022 году. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 миллиона тонн.

Экспорт российского дизеля с начала года снизился на 3 процента, до 9,5 миллиона тонн. Объемы его производства составили 23,8 миллиона тонн, что на 7,5 процента больше прошлогодних показателей. В первой трети апреля экспорт дизтоплива год к году увеличился на 8, процента (до 894 тысяч тонн).