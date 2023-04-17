Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:18, 19 апреля 2023Бывший СССР

Российский офицер описал минные ловушки ВСУ в Донбассе

Командир взвода российских саперов рассказал о многослойных минных ловушках ВСУ

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Российским саперам приходится сталкиваться с минными ловушками, выставленными Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые практически невозможно обезвредить. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Патрон.

Описывая специфику современной минной войны, офицер заметил, что, имея широкий арсенал взрывных устройств, специалист-подрывник может экспериментировать с установкой заграждений, нестандартно минируя нужную территорию.

«Например, выставляется противопехотная мина, под ней — тяжелая противотанковая, а еще ниже — яма с фугасными боеприпасами. Обезвредить такое почти невозможно, зато техника, к сожалению, подрывается гарантировано. От экипажа буквально остаются одни кости», — объяснил Патрон.

Он добавил, что обучить мобилизованного бойца работать с такими ловушками крайне тяжело, требуется более широкая квалификация и понимание принципов взрывного дела. «Не знаешь, как снимать, — лучше взорвать на месте. Обеспечить безопасность по периметру и уничтожить. Зато целым останешься», — заверил командир взвода.

Ранее в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Патрон рассказал, сколько времени уйдет на разминирование всей территории Донбасса, и почему люди продолжат подрываться на минах даже спустя десятилетия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила подготовленную украинским агентом диверсию в Керчи
В Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Российский политолог рассказал о присланной ему посылке со статуэткой
Оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военных поставок Украине
IT-специалисты резко заинтересовались домами в ипотеку
В столичном вузе объявили карантин из-за вспышки кори
Задержание ФСБ украинского диверсанта в Керчи попало на видео
Китай ответил на план Макрона по Украине
В московском доме нашли спрятанную за электрощитком гранату Ф-1
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.