Российский сапер назвал разминирование Донбасса проблемой на десятилетия

Командир взвода саперов заявил, что на разминирование Донбасса уйдут десятилетия

Российские саперы будут разбираться с проблемой разминирования Донбасса десятилетия, местность останется потенциально опасной для гражданских, несмотря на все усилия по предотвращению трагедий. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» командир инженерно-саперного взвода с позывным Патрон.

По словам военнослужащего, подразделение которого занято на очистке территории севернее Мариуполя, приоритетом для специалистов по минно-взрывному делу являются населенные пункты, дороги и сельхозугодия. Он назвал задачу по уничтожению взрывоопасных предметов на этих пространствах решаемой в относительно короткие сроки.

При этом площадь Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) составляет десятки тысяч квадратных километров. И на разминирование лесов, степей и других участков, где также велись боевые действия, уйдет значительное количество времени.

«Сколько лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, а в лесах под Брянском до сих пор подрываются люди. Партизаны могли сидеть вообще где угодно, до сих пор не все схроны нашли. А мина при определенных условиях может и сто лет простоять взведенной. Так будет и здесь, пространство огромные, а каждый куст просто физически невозможно проверить. Будут подрываться еще 50 лет минимум», — рассказал Патрон.

Ранее стало известно, что саперы Росгвардии предотвратили взрыв на высоковольтной линии электропередач в ДНР. Они заметили самодельное взрывное устройство (СВУ), привязанное к основанию одной из опор ЛЭП.