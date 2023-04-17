Историк рассказал школьникам о важности сохранения исторической памяти

Александр Звягинцев в «Разговорах о важном» рассказал о сохранении исторической памяти

Традиционный урок «Разговоры о важном», состоявшийся в понедельник, 17 апреля, был посвящен Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Почетным гостем занятия стал заслуженный юрист Российской Федерации, писатель, историк права Александр Звягинцев.

В своем обращении он рассказал участникам о том, что 19 апреля был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Александр Звягинцев также отметил, что появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Александр Звягинцев в своем выступлении уделил особое внимание Нюрнбергскому процессу.

«Последней битвой Второй мировой войны стал Нюрнбергский процесс. Почему это главный процесс человечества? Потому что впервые за всю историю цивилизации состоялся суд над агрессором. Наша страна с самого начала Второй мировой войны не жаждала расправы, она требовала международного суда, справедливого, основанного на законе, на твердых принципах гуманитарного понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому мы эту политику вели с самого начала войны», — рассказал историк.

Он также отметил, что и сейчас идет война добра со злом, война цивилизационная, тотальная и бескомпромиссная. «В метафизическом плане это война добра со злом. Ведь если раньше основанием для войны была экономическая составляющая, политическая, военная, то сейчас вступило в борьбу духовно-нравственное. Нравственные начала были заложены Нюрнбергским процессом — каждое общество живет по этим началам, духовность и нравственность определяют нормы права. Еще две тысячи лет назад один велики философ сказал: какую пользу могут принести законы в обществе, где нет нравственности?» — отметил Александр Звягинцев

Во время занятий участники диалога говорили о необходимости сохранения исторической памяти, о событиях геноцида советского народа и преемственности поколений путем обсуждения способов сохранения исторической памяти.

