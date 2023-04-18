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10:20, 18 апреля 2023Мир

Пентагон проверит получателей секретных документов после крупнейшей утечки

Bloomberg: Пентагон проверит списки получателей секретных документов после крупной утечки

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон приступил к проверке списков людей, которые получают рассылку секретной информации, после крупнейшей за последнее десятилетие утечки разведданных, заявила пресс-секретарь Сабрина Сингх. Цитату приводит Bloomberg.

Первые выводы по результатам анализа утечки, проведенного Министерством обороны, должны быть представлены через 45 дней, сказала Сингх. По ее словам, в ходе проверки будет проведена оценка того, кто имеет доступ к секретной информации в разных странах мира. После этого в ведомстве могут пересмотреть список получателей.

Точное число засекреченных документов, попавших в сеть в начале апреля, неизвестно. Associated Press сообщает, что изучило 50 файлов, но, по некоторым подсчетам, их суммарное количество может достигать нескольких сотен. В основной массе это слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Вооруженных сил Украины. Некоторые документы маркированы как «секретные» и «совершенно секретные».

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Виктория Кондратьева
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