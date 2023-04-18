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15:34, 18 апреля 2023Силовые структуры

Одного из фигурантов дела о хищении имущества семьи Баталова отправили в СИЗО

Фигуранта дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова отправили в СИЗО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения с запрета определенных действий на арест в отношении Михаила Цивина — одного из фигурантов дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.

Его отправили в СИЗО на три месяца из-за того, что он скрыл местонахождение второй обвиняемой по этому делу — своей супруги, актрисы Натальи Дрожжиной. При этом, по словам ее адвоката Вячеслава Макарова, за последний год женщина перенесла два инсульта, сейчас она восстанавливает свое здоровье. Вину по статье о мошенничестве пара не признала.

На скамье подсудимых также находится бывший нотариус Дмитрий Бублий. Он признал вину по статье 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом»), однако не согласился с обвинениями по статье о пособничестве в мошенничестве.

О предполагаемой афере с недвижимостью и другим имуществом семьи Баталова стало известно в сентябре 2020-го. Родственники покойного актера обвинили актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в обмане. Супруги, согласно утверждению пострадавших, провели ряд операций, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и денежных средств.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году.

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Елизавета Новикова
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