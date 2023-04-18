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21:10, 18 апреля 2023Мир

США назвали следующие месяцы критичными для Украины

Представитель Белого дома Кирби назвал следующие недели и месяцы критичными для Украины

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в интервью CNN назвал следующие недели и месяцы критичными для Украины. При этом он заверил, что США приложат усилия для того, чтобы передать Киеву все, в чем он нуждается, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины», — заявил он.

Представитель американской администрации добавил, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву помощь и в настоящее время анализирует возможности поставок Украине всего необходимого.

Ранее стало известно, что на Украину прибыли системы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства Patriot. Помимо самого комплекса Patriot и боеприпасов к нему Германия поставила 16 грузовых автомобилей Zetros, два автомобиля пограничной охраны, 34 разведывательных дрона, 40 боевых машин пехоты Marder, запчасти к ним и к танкам Leopard-2, а также различное стрелковое вооружение.

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Марина Совина
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