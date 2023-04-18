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06:02, 18 апреля 2023Культура

Раскрыта дата начала съемок сиквела «Мортал Комбат»

Съемки сиквела «Мортал Комбат» начнутся в июне в Австралии и завершатся в сентябре

Кадр: YouTube / iVideos

Съемки сиквела «Мортал Комбат» начнутся в июне этого года в Австралии и завершатся в сентябре. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Geek Vibes Nation.

Дата премьеры картины в кинотеатрах пока не раскрывается. Режиссером выступит постановщик оригинальной ленты 2021 года Саймон Маккуойд.

Кинокартина основана на одноименной серии игр, а также является перезапуском серии фильмов, начатой в 1995 году с ленты «Смертельная битва».

Первый фильм должен был выйти в мировой кинопрокат 15 января 2021 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции премьеру перенесли на 23 апреля того же года.

Ранее сообщалось, что по сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль, действие которого будет развиваться за четверть века до событий в ленте. Сценарий для спектакля-приквела написала Кейт Трефри, которая работала над проектом Netflix вместе с братьями Даффер.

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Марина Совина
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