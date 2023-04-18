Пашиняна допросили по делу о предательстве

Премьер Армении Пашинян заявил, что был допрошен по уголовному делу о предательстве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его допросили следственные органы республики в рамках уголовного дела о предательстве во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Слова политика передает ТАСС.

«Да, меня допросили. Сколько надо, столько и будут допрашивать», — ответил Пашинян на вопрос оппозиционного депутата армянского парламента.

Он добавил, что по уголовному делу о предательстве во время вооруженного конфликта проходят также 43 военнослужащих Армении.

В ноябре 2022 года Пашиняна допросил Следственный комитет страны в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении служебными полномочиями во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Уголовное дело начали расследовать в мае 2022 года. Допросить Пашиняна многократно просили семьи погибших армянских солдат.