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13:40, 18 апреля 2023Россия

Дрон с камерой упал на крышу вокзала в российском городе

Shot: дрон с камерой Mavic Air 2 упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дрон с камерой Mavic Air 2 упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, квадрокоптер запустил гражданин Йемена, который учится в волгоградском медуниверситете. Молодого человека задержали.

О подозрительном объекте сообщили в полицию сотрудники вокзала. Рухнувший дрон осмотрели. Его владелец на допросе рассказал, что ни за кем не шпионил, а снимал достопримечательности города с коптера.

По версии иностранного студента, дрон внезапно вышел из строя и приземлился на крышу вокзала. Сотрудники силовых структур продолжают беседовать с гражданином Йемена, пишет Shot.

В Волгоградской области запуски беспилотников запретили с зимы 2022 года.

17 апреля сообщалось, что беспилотник с камерой упал на территорию частного сектора в Первомайском Московской области.

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Анна Щербакова
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