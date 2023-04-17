Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области

Shot: дрон с камерой упал на территории частного сектора в Первомайском Московской области

Дрон упал на территории частного сектора в Первомайском Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, дрон был оборудован камерой.

Какая модель дрона упала в Подмосковье, не уточняется. Сообщается лишь, что это — квадрокоптер.

Днем ранее сообщалось, что в Брянске упал начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат. Обломки неизвестного беспилотника самолетного типа заметил один из жителей приграничного города в лесу.

А 14 апреля в Белгородской области пограничники сбили три украинских беспилотных летательных аппарата с помощью электронных ружей.