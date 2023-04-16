Начиненный взрывчаткой беспилотник упал в Брянске

Baza: в Брянске упал начиненный взрывчаткой беспилотник

В Брянске упал начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Обломки неизвестного беспилотника самолетного типа заметил один из жителей приграничного города в лесу. По сведениям издания, они находились примерно в пяти километрах от дома №100 по улице Абашева в Брянске.

Среди обломков лежала и бомба. По предварительной версии, дрон нес заряд из пластичного взрывчатого вещества. Власти Брянской области ситуацию пока не комментировали.

По данным Telegram-канала Mash, упавший беспилотник принадлежит Вооруженным силам Украины. По версии издания, противник пытался атаковать кладбище, расположенное в Володарском районе Брянска. Неподалеку также располагается электроподстанция. Сейчас место падения БПЛА оцепили специалисты.

5 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке заминированного БПЛА в Суземском районе. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

