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18:01, 18 апреля 2023Путешествия

В Эстонии признали незаменимость российских туристов

ERR: у отельеров в Эстонии не получается заменить российских туристов финскими

Фото: Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Отельеры уезда Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии признали незаменимость российских туристов. Об этом пишет интернет-портал ERR со ссылкой на данные департамента статистики.

Согласно полученной информации, с января по февраль 2023 года в гостиницах региона количество иностранных путешественников снизилось почти на 50 процентов, составив 2515 человек. «Заменить российских туристов финскими у отелей Ида-Вирумаа пока не получается. В первые два месяца прошлого года число российских клиентов в местных предприятиях гостиничного сектора составило около 3500. В первые два месяца этого года — примерно 330», — говорится в публикации.

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При этом общее число финских путешественников в отелях уезда составило примерно 300. Всего за указанный период местным туристическим сервисом воспользовались около 26 тысяч путешественников, большую часть гостей составили сами эстонцы.

Ранее медиаменеджер Василий Дамов, который пересек границы десяти государств с российским загранпаспортом, дал действенные советы по поездкам в недружественные страны Европы. В первую очередь, по его словам, соотечественникам стоит отказаться от пользования услугами перевозчиков, которые отличаются «особенным вниманием» к российским паспортам, — Ryanair, LOT, Lufthansa.

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Валентина Процкова
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