Ирина Шейк пришла на Coachella в мини-платье с вырезом на груди

Модель Ирина Шейк пришла на фестиваль Coachella в черном мини-платье с вырезом на груди

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость появилась на мероприятии в мини-платье черного цвета с вырезом в области декольте, который частично оголял ее грудь. В качестве обуви она выбрала сандалии на платформе, надетые поверх носков в тон одежды. При этом волосы манекенщица собрала в гладкий хвост, а на веки нанесла широкие стрелки. Из аксессуаров на ней — широкие очки.

Подписчики восхитились внешним видом Шейк в комментариях под публикацией. «Красотка», «Самая лучшая», «Просто вау», «Как всегда шикарна», «Обожаю тебя», «Самая сексуальная модель», «Идеальная», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо. Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на фестивале Coachella.