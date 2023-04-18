Убитого за насилие над дочерями Хачатуряна осудят в закрытом режиме

Суд в Москве назначил на 28 апреля закрытые слушания по делу Хачатуряна, убитого дочерями

Бутырский суд Москвы назначил на 28 апреля слушания по уголовному делу Михаила Хачатуряна, убитого дочерями за сексуальное насилие и издевательства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Процесс пройдет в закрытом режиме. Интересы умершего Хачатуряна в суде будут защищать его законные представители. Ему вменяется сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей. Их официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца.

Уже после гибели эксперты выявили у Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве. Суд вернул материалы обратно в надзорное ведомство для устранения нарушений.