Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:32, 18 апреля 2023Силовые структуры

Убитого за насилие над дочерями Хачатуряна осудят в закрытом режиме

Суд в Москве назначил на 28 апреля закрытые слушания по делу Хачатуряна, убитого дочерями

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы назначил на 28 апреля слушания по уголовному делу Михаила Хачатуряна, убитого дочерями за сексуальное насилие и издевательства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Процесс пройдет в закрытом режиме. Интересы умершего Хачатуряна в суде будут защищать его законные представители. Ему вменяется сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей. Их официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца.

Уже после гибели эксперты выявили у Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве. Суд вернул материалы обратно в надзорное ведомство для устранения нарушений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
Жильцы треснувшего дома оказались вынуждены ходить по квартирам в куртках
Турист выпил 22 шота подряд и умер в польском стриптиз-клубе
Названы лидеры мирового рынка смартфонов
Опровергнута версия о давлении на присяжных по делу врачей о смерти младенца
Волкановски высказался о возможности проведения реванша с Махачевым
Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров
Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ
Российская журналистка стала фигуранткой дела из-за публикации фейков о ВС РФ
Офтальмолог перечислила тревожные симптомы проблем со зрением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.