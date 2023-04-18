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20:52, 18 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 11 лет за убийство знакомого карандашом

Жителя Чувашии осудили на 11 лет за убийство 40-летнего знакомого ударом карандаша в шею

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Чувашии 36-летнего местного жителя осудили на 11 лет за убийство 40-летнего знакомого во время ссоры в общежитии. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по республике.

Россиянин сознался в содеянном. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, вечером 3 сентября нетрезвый фигурант, находясь в комнате потерпевшего, во время ссоры два раза ударил его в шею карандашом.

«Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени», — рассказали в управлении СКР.

После этого фигурант скрылся, однако был оперативно задержан благодаря совместной работе сотрудников УМВД и СКР.

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Елизавета Новикова
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