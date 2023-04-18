Глава МИД Бразилии ответил на критику США бразильской позиции по Украине

Глава МИД Бразилии Виэйра не согласился с критикой Кирби бразильской позиции по Украине

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что не согласен с координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби, который раскритиковал Бразилиа за «повторение российской и китайской пропаганды» на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает портал G1.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Кирби, бразильский министр ответил, что не знает, о каком заявлении идет речь. При этом Виэйра указал, что в Москве и Бразилиа находятся бразильские и российские дипломатические представители последние 195 лет, поэтому страны «обладают общей историей».

Затем журналисты пересказали дипломату суть заявлений Кирби, он заявил, что «не согласен с этим».

Ранее Кирби заявил, что администрация США считает глубоко проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту. Он отметил, что американская сторона отвергает призыв Бразилии к украинским властям признать воссоединение Крыма с Россией. По его словам, Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду».