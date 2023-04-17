США назвали проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту

Белый дом: США считают глубоко проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США считает глубоко проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту. Об этом сообщает ТАСС.

Кирби отметил, что американская сторона отвергает призыв Бразилии к украинским властям признать воссоединение Крыма с Россией.

По его словам, Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду», утверждая, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире «или прямо разделяют ответственность за войну».

«Последние заявления Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность официальной передачи Крыма в качестве мирной уступки, просто ошибочны, особенно для такой страны, как Бразилия, которая проголосовала за поддержание принципов суверенитета и территориальной целостности на Генеральной Ассамблее ООН», — сказал Кирби.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования. Политик отметил, что, если Евросоюз также начнет говорить о мирном решении, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поймут, что «все хотят мира». Также Лула да Силва заявил, что статус Крыма «возможно, не подлежит обсуждению», а Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно».