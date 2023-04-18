Россиянам рассказали о получении компенсации за отключение отопления

Юрист Зорин: можно рассчитывать на компенсацию за отключение отопления более чем на сутки

Россияне могут рассчитывать на получение компенсации за отключение отопления, если период превысит сутки. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

По словам специалиста, закон предполагает, что отопление единовременно могут отключать на срок не более 16 часов, если температура воздуха в помещении достигает минимум 12 градусов. Если там будет от 10 до 12 градусов, то отключить тепло могут не более чем на восемь часов, а при 8-10 градусах — не более чем на четыре часа.

Однако при авариях на тупиковой магистрали прекратить подачу тепла могут и на 24 часа, однако если срок превысит сутки, то это будет считаться нарушением закона. «Граждане имеют право требовать уплаты исполнителем услуг неустоек, возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу. То есть можно не только не платить за услуги за данный период, но и привлечь исполнителя к ответственности в виде штрафа, а также подать в суд на компенсацию материального вреда», — объяснил юрист.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что с 1 апреля в России поменялась методика подсчета совокупного дохода граждан для предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.