Победительница популярного шоу назвала появившиеся из-за проекта страхи

Победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева на проекте поняла, что боится высоты

Победительница популярного телешоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева заявила, что на проекте поняла, что боится высоты. Другие фобии, которые появились у нее во время съемок, Медведева назвала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Я поняла, что боюсь высоты, на проекте, когда нужно было идти между домами (по узкой поверхности на большой высоте — прим. «Лента.ру»). Я подумала: "Пф, что тут такого?". А когда встала, у меня аж коленки подогнулись», — призналась Медведева.

Кроме того, во время испытания, в ходе которого на участниц высыпали насекомых из банки, победительница шоу поняла, что боится жуков. «Вообще много страхов я открыла. До проекта я не знала, что столько всего боюсь. Спасибо проекту!» — добавила она.

Ранее Медведева рассказывала о депрессии после окончания проекта. Девушка призналась, что за четыре месяца съемок привыкла к постоянному вниманию и камерам.