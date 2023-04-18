В Москве школьник потерял сознание в бассейне во время сдачи норматива

«МК»: в Москве 12-летний школьник потерял сознание во время сдачи норматива по плаванию

В Москве 12-летний школьник потерял сознание во время заплыва в бассейне, когда сдавал норматив. О произошедшем в Куркино сообщает «Московский комсомолец».

По его данным, мальчик проплыл почти всю дорожку с хорошим результатом, но за несколько метров до финиша потерял сознание и ушел под воду. Это увидел тренер и вытащил школьника из воды.

Ребенок пришел в себя до прибытия врачей, так как тренер оказал ему первую помощь. Школьник находится в больнице, его уже готовят к выписке. Подросток занимается плаванием два года.

Ранее в московском бассейне утонул семилетний школьник. Предварительно, во время первого занятия первоклассник прыгнул в бассейн, но заметили это не сразу. Когда его вытащили из воды, он был без сознания. Ребенок скончался по дороге в больницу.