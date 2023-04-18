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03:26, 18 апреля 2023Экономика

Супруга премьера Британии потеряла 49 миллионов фунтов стерлингов за день

Bloomberg: супруга премьера Британии Сунака Акшата Мурти потеряла за день около £49 млн
Акшата Мурти

Акшата Мурти . Фото: Toby Melville / Reuters

Супруга премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти потеряла за день около 49 миллионов фунтов стерлингов (около 61 миллиона долларов) из-за резкого падения стоимости акций индийской IT-компании Infoys Ltd, созданной ее отцом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Мурти владеет 0,94 процента акций компании. Отмечается, что организация разрабатывает заказное программное обеспечение для электронной коммерции.

Стоимость бумаг резко упала после того, как руководством компании был выпущен негативный прогноз для технологического сектора Индии. Это привело к волне понижения рейтингов брокерами. Агентство отмечает, что это самое большое падение стоимости Infosys с марта 2020 года.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Маск потерял около 40 миллиардов долларов и перестал быть самым богатым человеком на планете. По версии Forbes рейтинг возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).

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Марина Совина
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