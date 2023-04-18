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15:57, 18 апреля 2023Мир

Блинкена угостили яблочным пирогом без музыкального сопровождения

Глава МИД Японии рассказал, как угостил Блинкена яблочным пирогом, но не сыграл на пианино

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси рассказал об ужине с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Франции Катрин Колонной в их день рождения на полях саммита глав МИД стран «Большой семерки» (G7). По его словам, дипломатов угостили яблочным пирогом, пишет РИА Новости.

Бликена и Колонна угостили пирогом в честь их дня рождения. Как подчеркнул глава МИД Японии, это пирог, который любил Джон Леннон.

«Между министрами иностранных дел не только установились личные доверительные отношения, но и через откровенные обсуждения мы смогли углубить доверительные отношения между нами как командой. Что касается моей игры на фортепиано, то фортепиано не было, и мне не представилось такого шанса», — добавил Хаяси, поясняя, почему ужин прошел без музыкального сопровождения.

Встреча глав МИД G7 прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве — знаменитом курорте в префектуре Нагано.

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Виктория Кондратьева
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