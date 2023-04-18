Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем

Российские производители пластика попросили избавить их от налогов и ограничить импорт

Российские производители пластика попросили правительство о новых мерах поддержки. Их необходимость объясняют закрытием западных рынков сбыта и конкуренцией с китайскими поставщиками полимеров, которые продают товары дешевле, сообщает «Коммерсантъ».

Крупнейший в России производитель оборудования для вентиляционных и ревизионных систем ЭРА заявил о необходимости ограничить импорт изделий из пластмассы и вентиляторов. Для этого предложили поднять ввозную пошлину до 20 процентов или выше. Компания объяснила, что закупает оборудование, которое не производится в России, с пошлиной в 11 процентов, а готовая иностранная продукция попадает в страну без пошлин. Также ЭРА обратила внимание, что российские производители не могут поставлять продукцию в Европу из-за санкций, а в дружественных странах импорт облагается пошлинами в 20-35 процентов.

На помощи отрасли настаивают и производители пленок. По словам главы Союза переработчиков пластмасс Петра Базунова, сырье для их производства при ввозе облагается пошлиной до 6,5 процента, а на готовые товары ставка либо аналогичная, либо равна нулю, в то время как должно быть наоборот.

В ответ на обращение ЭРА в Минпромторге потребовали доказать, что конкуренты из Китая породили демпинг на рынке, и предоставить спецификации, данные о ценах и количестве требуемых деталей, чтобы найти российские аналоги. В качестве альтернативной пошлинам меры поддержки власти предложили выдать до двух миллиардов рублей под один-три процента годовых для запуска собственного производства.

Создать современное производство без протекционизма либо нельзя, либо слишком дорого, добавил советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков. По его словам, Китай, например, ввел 248 протекционистских мер в отношении первичного пластика и еще 73 — в отношении упаковки. В России подобных мер — 16 и 8 соответственно.

В конце марта стало известно, что Минпромторг работает над запретом импорта некоторых товаров из пластика. Сделать это предлагают из соображений экологии. Речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, пакетах и ватных палочках. Всего в перечне 28 позиций, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. Сейчас доля импорта продукции готовых изделий из пластика занимает более 20 процентов российского рынка.