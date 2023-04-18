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00:12, 18 апреля 2023Мир

США озвучили свою позицию по поставкам F-16 Украине

Белый дом: позиция США касательно отправки Украине истребителей F-16 не изменилась
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция американских властей касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такой вариант по-прежнему не рассматривается. Он отметил, что вместо этого Соединенные Штаты и их союзники планируют в краткосрочной перспективе сфокусировать усилия на отправке украинской стороне вооружений, которые, по их мнению, будут наиболее необходимы Киеву в предстоящие недели и месяцы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином обратился к нему с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители. По его словам, украинская сторона нуждается в большем количестве систем ПВО, тяжелой артиллерии, минометов и боеприпасов к ним.

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Марина Совина
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