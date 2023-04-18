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10:42, 18 апреля 2023Экономика

Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о продолжении работы по возврату замороженных резервов России
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Центробанк продолжает работу над возвратом замороженных международных резервов России в евро и долларах — по этому вопросу уже имеется переговорная позиция, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

Говоря об усилиях по возврату валютных резервов, она напомнила, что указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Именно эта ответная мера формирует переговорную позицию по разблокировке золотовалютных резервов.

Набиуллина добавила, что в настоящий момент Банк России формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления и как меняется внешняя торговля. При этом она подчеркнула, что у России по-прежнему есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах.

В марте 2022 года ЦБ запретил осуществлять переводы из России за рубеж нерезидентам из государств, объявивших о санкциях против России. Речь шла о 43 странах, в том числе Великобритании, Германии и США. С тех пор регулятор неоднократно продлевал запрет, и сейчас он действует до 30 сентября 2023 года.

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Софья Ермакова
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