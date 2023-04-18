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14:21, 18 апреля 2023Экономика

В России оценили успешность работы над возвратом замороженных валютных резервов

Депутат Делягин: результаты работы над возвратом замороженных резервов сегодня нулевые

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Результаты работы над возвратом замороженных международных резервов России в евро и долларах на данный момент нулевые. Так оценил ход процесса заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу над возвратом замороженных международных резервов России в евро и долларах. Она добавила, что по этому вопросу уже имеется переговорная позиция.

Какая работа ведется, я конкретно не знаю. Это вопрос достаточно интимный, секретный и внутренний. Но результаты на данный момент нулевые

Михаил Делягиндепутат Госдумы

«[Министр финансов России Антон] Силуанов вполне четко сказал, что нет никаких надежд на то, что будут какие-то результаты. Это вполне понятно. Потому что Российская Федерация не предпринимает никаких жестких усилий и действий в отношении Запада, а выпрашивание у воров бессмысленно. Так что это заявление в преддверии отчета Центробанка в Госдуме, и не более того», — убежден Делягин.

В марте 2022 года ЦБ запретил осуществлять переводы из России за рубеж нерезидентам из государств, объявивших о санкциях против России. Речь шла о 43 странах, в том числе Великобритании, Германии и США. С тех пор регулятор неоднократно продлевал запрет, и сейчас он действует до 30 сентября 2023 года.

Ранее президент России своим указом запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов.

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Алена Шевченко
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