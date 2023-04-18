Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 18 апреля 2023Силовые структуры

Пиарщика Ширшикова обвинили в призывах к терроризму

Адвокат: следствие предъявило обвинение пиарщику Ширшикову в призывах к терроризму
Начало событий в новости Общавшегося с журналистом Гершковичем пиарщика задержали

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение пиарщику Ярославу Ширшикову в призывах к терроризму. Об этом E1.ru сообщил адвокат Федор Акчермышев.

По его словам, Ширшикову вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Обвинение связано с публикацией в соцсетях мнения Ширшикова относительно гибели в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского.

Адвокат указал, что его подзащитный не отрицает сам факт публикации, однако заявляет, что никогда не оправдывал и не поддерживал терроризм в любой его форме. Ширшикова допросили в качестве обвиняемого, пока он задержан на 48 часов. Будет ли следствие ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, защитник пока не знает.

Ранее 18 апреля сообщалось о задержании Ширшикова. У него провели обыски. Пиарщик знаком с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, он сопровождал его в Екатеринбурге и рассказал, что обсуждал с тем общественно-политическую жизнь города и отношение местных жителей к предпринимателю Евгению Пригожину.

Гершковича арестовали по обвинению в шпионаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
В России высказались об идее лишения гражданства по рождению
Российского слесаря осудят за попытку заживо сжечь бывшую жену и троих детей
Жильцы треснувшего дома оказались вынуждены ходить по квартирам в куртках
Турист выпил 22 шота подряд и умер в польском стриптиз-клубе
Названы лидеры мирового рынка смартфонов
Опровергнута версия о давлении на присяжных по делу врачей о смерти младенца
Волкановски высказался о возможности проведения реванша с Махачевым
Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров
Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.