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15:10, 18 апреля 2023Силовые структуры

Общавшегося с журналистом Гершковичем пиарщика задержали

В Екатеринбурге после обыска задержали общавшегося с Гершковичем пиарщика Ширшикова

Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге после обыска задержали общавшегося с журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем пиарщика Ярослава Ширшикова. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, причиной обысков стали посты мужчины в телеграм-канале об общении с Гершковичем. Кроме того, Ширшиков в сети оправдывал гибель военного корреспондента Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной.

Пиарщика подозревают по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ.

Ранее стало известно, что Ширшиков, который знаком с Гершковичем лично и сопровождал его в Екатеринбурге, рассказал, что обсуждал с журналистом общественно-политическую жизнь города и отношение местных жителей к предпринимателю Евгению Пригожину.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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Екатерина Власова
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