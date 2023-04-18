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17:58, 18 апреля 2023Бывший СССР

Украина вышла из двух соглашений с Россией и СНГ

Украина вышла из двух соглашений с РФ и СНГ, заключенных в 1990-х годах

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина вышла из двух соглашений с Россией и Содружеством Независимых Государств (СНГ), заключенных в 1990-х годах. Об этом представитель кабинета министров республики в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Киев вышел из заключенного в 1998 году соглашения с Москвой о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также заключенного в рамках СНГ в 1994 году протокола к соглашению о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявлял, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.

До этого президент республики Владимир Зеленский также подписал указ о выходе Киева из договора с Москвой о контроле за стратегическими ракетными комплексами, а украинский парламент денонсировал договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Георгий Нестеров
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