Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом

В Caltech предложили объединить малые космические аппараты и солнечный парус

Ученые Калифорнийского технологического Института (Caltech) под руководством российско-американского астрофизика Вячеслава Турышева предложили новый способ быстрых и дешевых межпланетных миссий с помощью микрозондов, снабженных солнечным парусом. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

Специалисты предполагают, что объединение технологии малых спутников (менее 0,5-1 тонны) и солнечных парусов, которые используют давление солнечного света для создания тяги, в единый концепт Sundiver Concept поможет построить труднодостижимые траектории к отдаленным областям Солнечной системы вне плоскости эклиптики. Такой аппарат может достигнуть скорости 5-10 астрономических единиц в год, что значительно сократит время полета внутри Солнечной системы и ускорит получение ценных научных данных.

Оценивается, что парусный микроспутник долетит до системы Юпитера и его спутников за два года, а до Сатурна за три, несмотря на то, что последний находится от Земли примерно в два раза дальше самой гигантской газовой планеты. Полярной орбиты, которая находится перпендикулярно плоскости эклиптики, удастся достичь за два года.

Благодаря повышенной маневренности космический корабль может легко доставлять небольшие полезные нагрузки в несколько пунктов назначения, если это необходимо, и может стыковаться с соответствующими модульными кораблями.

В настоящее время существенной причиной высоких затрат является зависимость от медленных и дорогих химических двигателей, работающих на пределе своих возможностей. Новая технология сделает парадигму исследования Солнечной системы более устойчивой, отмечают авторы работы.