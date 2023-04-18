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20:32, 18 апреля 2023Силовые структуры

Прекращено дело сбившего истребитель на учениях российского летчика

«Ъ»: СКР закрыл дело летчика Су-35, сбившего на учениях Су-30М2; МО изменило инструкцию

Фото: РИА Новости

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР прекратило производство по уголовному делу пилота истребителя Су-35 Василия Савельева, случайно сбившего другой самолет Су-30М2 во время учебного боя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Летчика обвиняли в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия, однако следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в его действиях. На этом основании дело против майора Савельева закрыли и предоставили ему право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием.

Учения воздушного боя проходили 22 сентября 2020 года неподалеку от базового аэродрома Хотилово в Тверской области. Савельев на Су-35 преследовал Су-30М2, нажал гашетку автоматической авиапушки. Однако вместо фотофиксации боевого поражения в цель попали реальные снаряды. В результате истребитель стоимостью один миллиард рублей упал и разбился, его экипаж катапультировался.

Летно-техническая экспертиза установила, что летные инструкции по проведению учебных воздушных боев устарели. Минобороны России и производитель истребителя «Компания “Сухой”» решили изменить методику учений, чтобы сделать их максимально безопасными для людей и техники.

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Любовь Ширижик
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