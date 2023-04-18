«Мегафон» заявил о росте спроса на товары для умного дома

«Мегафон»: товары для умного дома стали популярнее в полтора раза

В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota выросли на 52 процента по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин роста стала доступность устройств — средняя цена гаджетов за год снизилась на треть, говорится в сообщении «Мегафона».

Самой быстрорастущей категорией умных товаров стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40 процентов. Также покупатели активно приобретали разнообразные датчики, рост в этой категории составил 17 процентов.

Умные лампы остаются главным элементом умного дома: на интеллектуальные системы освещения приходится около 60 процентов от общего объема продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 года — умная лампочка Яндекс.

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35 процентов. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», — отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

За последний год «МегаФон» значительно расширил ассортимент. В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30 процентов, в том числе за счет российских брендов.