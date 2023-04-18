Музыкант Юрий Лоза поддержал призыв удалить «антироссийские песни» с онлайн-платформ

Российский певец, автор песни «Плот» Юрий Лоза поддержал призыв депутата Госдумы Дмитрия Гусева о том, что с отечественных стриминговых сервисов необходимо удалить «антироссийские песни». Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам музыканта, во всех странах мира власти будут противодействовать размещению «вредного» контента, чтобы защититься.

«Это во всем мире так. Каждая страна обязана защищаться, в том числе от нежелательного контента», — заверил Лоза.

Ранее Гусев потребовал от стриминговых сервисов убрать песни, которые призывают «убивать русских». О том, в каких именно треках есть такой контекст, политический деятель не уточнил. «В нынешних условиях это недопустимо. Мы сегодня отправили письма с просьбой эту музыку удалить», — заявил Гусев.