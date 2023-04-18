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19:50, 18 апреля 2023Силовые структуры

Два человека получили реальные сроки за фейки о Российской армии в 2022 году

Два человека получили реальные сроки за публикацию фейков о Российской армии в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Два человека получили реальные сроки за публикацию фейков о Российской армии в 2022 году. Это следует из официальной статистики, опубликованной Верховным судом РФ.

Согласно опубликованным данным, один из них проведет в колонии от трех до пяти лет, второй — от пяти до восьми.

Всего за распространение фейков о Вооруженных силах России были осуждены 14 россиян, среди них — одна женщина. Четверо из них получили условные сроки, еще четверо были приговорены к исполнительным работам, оставшиеся четыре россиянина были оштрафованы. Общая сумма назначенных штрафов составила более 4,7 миллиона рублей.

Одного из фигурантов, кроме того, направили на принудительное лечение. Троим в качестве дополнительного наказания запретили заниматься администрированием сайтов. Пятеро из осужденных — граждане с высшим образованием.

Четверо из тех, кому вынесли обвинительный приговор, — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, двое — граждане в возрасте от 25 до 30 лет.

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Елизавета Новикова
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