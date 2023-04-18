В Арктике «йети» украл из киноцентра четыре миллиона рублей и попал на видео

В Норильске мужчина в костюме снежного человека украл из киноцентра четыре миллиона рублей

В Норильске мужчина в костюме йети украл четыре миллиона рублей и попал на видео. Об этом сообщает портал «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, кража произошла в киноцентре этого арктического города. О том, что в кабинете управляющего киноцентром есть сейф с крупной суммой денег, судимому россиянину рассказала работающая в заведении сообщница.

Тогда россиянин для маскировки купил костюм снежного человека и проник в киноцентр. Судя по видео, тяжелый сейф с наличными он вынес из помещения прямо в руках.

Вора задержали в течение суток, в его съемной квартире нашли инструменты для взлома, позже он рассказал, где спрятал сам сейф.

Ранее сообщалось, что ученые Института общей генетики РАН заинтересовались находкой ямальских охотников, утверждающих, что они обнаружили «волосы йети»