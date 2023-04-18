Байден продлил запрет для связанных с Россией судов заходить в порты США

Байден продлил на год запрет для связанных с Россией судов заходить в американские порты

Белый дом сообщил, что американский президент Джо Байден продлил на год действие указа, согласно которому любым связанным с Россией судам запрещается заходить в порты США, передает РИА Новости.

«В соответствии со статьей 202D Закона о чрезвычайном положении я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в отношении РФ, относящийся к приему в портах США связанных с Россией судов», — заявил американский лидер.

Отмечается, что Байден принял данное решение в связи с продолжением реализации Москвой действий в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон не воюет с Москвой и не собирается этого делать в будущем. Он также оценил возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чиновник уклонился от ответа на вопрос про последствия провала контрнаступления, но отметил, что США «хотят быть уверенными, что ВСУ добьются успеха».