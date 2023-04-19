Российская пенсионерка зарезала нового владельца ее квартиры

Жительница Ачинска получила 9 лет за убийство нового владельца ее заложенной квартиры

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы 62-летнюю жительницу Ачинска за убийство нового владельца ее заложенной квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина, помимо убийства, признана виновной в угрозе убийством и грабеже.

Суд и следствие установили, что 16 апреля 2019 года она заключила договор займа с жителем Ачинска на сумму 320 тысяч рублей под свою квартиру, однако выплатить долг не смогла и тогда кредитор обратился в суд. Квартиру должницы выставили на торги, где ее приобрел в сентябре 2021 года 44-летний житель Красноярска. Он сообщил женщине о необходимости выехать из квартиры.

16 июля 2022 года новый владелец жилья на автомобиле с товарищем приехал в Ачинск и встретился с женщиной. В салоне машины она из личной неприязни плеснула в мужчину уксус из бутылки, а затем нанесла ножом несколько ударов в грудь и шею. После этого женщина угрожала убить товарища пострадавшего, затем она забрала у них телефон и скрылась.

Раненого госпитализировали, но он скончался в больнице.